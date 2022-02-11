МИД Латвии призвал своих граждан покинуть Украину
МИД Латвии призвал своих граждан, находящихся на Украине, в ближайшее время вернуться на родину. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее США и ряд других стран обратились к гражданам с аналогичными призывами в связи с возможной эскалацией конфликта между РФ и Украиной. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва, возможно, посоветует неосновному персоналу своих диппредставительств на Украине покинуть страну.
Информация о возможном нападении на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.
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