Байден призвал американских граждан покинуть Украину

«Американским гражданам следует уехать сейчас. Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира. Это совершенно другая ситуация, и вещи могут быстро стать сумасшедшими», заявил глава государства.

Глава Белого дома выразил уверенность, что российский коллега Владимир Путин «достаточно умен», чтобы избегать действий, которые бы нанесли вред американцам, если все-таки произойдет резкое обострение ситуации вокруг Украины.

Тем временем, в российском посольстве в Киеве поднимался вопрос о частичной эвакуации персонала.

«Вопрос о том, чтобы неосновной персонал посольства на время покинул Украину, находится в активной проработке», уточнил источник ТАСС.

