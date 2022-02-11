Байден призвал американских граждан покинуть Украину
Президент США Джо Байден заявил, что если «американцы и русские начнут стрелять друг в друга», это будет «мировая война», сообщил он в эфире NBC.
«Американским гражданам следует уехать сейчас. Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира. Это совершенно другая ситуация, и вещи могут быстро стать сумасшедшими», заявил глава государства.
Глава Белого дома выразил уверенность, что российский коллега Владимир Путин «достаточно умен», чтобы избегать действий, которые бы нанесли вред американцам, если все-таки произойдет резкое обострение ситуации вокруг Украины.
Тем временем, в российском посольстве в Киеве поднимался вопрос о частичной эвакуации персонала.
«Вопрос о том, чтобы неосновной персонал посольства на время покинул Украину, находится в активной проработке», уточнил источник ТАСС.
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