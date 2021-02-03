МИД КНР выразил готовность сотрудничать с РФ по вакцине от COVID-19

Власти Китая готовы поддержать контакты с Россией в области сотрудничество по вакцине от коронавируса. Об этом сообщает департамент информации МИД КНР.

В МИД КНР отметили, что вакцина является «важным оружием в борьбе с эпидемией» и сообщили, что готовы поддерживать контакты со всеми странами по соответствующему сотрудничеству.

Китай предложил России свою вакцину от COVID-19

Ранее посол РФ в Китае Андрей Денисов заявил о необходимости договора между КНР и Россией о взаимном признании подтверждающих вакцинацию от COVID-19 документов.



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ФОТО: РИА Новости
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