МИД КНР выразил готовность сотрудничать с РФ по вакцине от COVID-19
Власти Китая готовы поддержать контакты с Россией в области сотрудничество по вакцине от коронавируса. Об этом сообщает департамент информации МИД КНР.
В МИД КНР отметили, что вакцина является «важным оружием в борьбе с эпидемией» и сообщили, что готовы поддерживать контакты со всеми странами по соответствующему сотрудничеству.
Ранее посол РФ в Китае Андрей Денисов заявил о необходимости договора между КНР и Россией о взаимном признании подтверждающих вакцинацию от COVID-19 документов.
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