МИД КНР выразил готовность сотрудничать с РФ по вакцине от COVID-19

Власти Китая готовы поддержать контакты с Россией в области сотрудничество по вакцине от коронавируса. Об этом сообщает департамент информации МИД КНР.

В МИД КНР отметили, что вакцина является «важным оружием в борьбе с эпидемией» и сообщили, что готовы поддерживать контакты со всеми странами по соответствующему сотрудничеству.