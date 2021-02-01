Китай предложил России свою вакцину от COVID-19

Китай предложил России свою вакцину от коронавируса, рассказал замглавы Собеза России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

Он отметил, что это предложение будет изучено и если препарат признают безопасным, то он появиться на российском рынке.



В минувшую субботу сообщалось, что научный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи, выпустивший первую российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V», приступает к разработке еще одного препарата от коронавируса. Минздрав уже утвердил госзадание на создание медикамента для профилактики COVID-19.