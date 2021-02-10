МИД КНР призвало США пригласить экспертов ВОЗ для расследования происхождения коронавируса
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал власти США пригласить в страну специалистов ВОЗ для изучения возможных следов появления коронавируса нового типа, передает ТАСС.
Ван Вэньбин сообщил, что КНР надеется на открытость и прозрачность Соединенных штатов. Он добавил, что ожидает от США готовности к сотрудничеству.
Ранее эксперты ВОЗ посетили город Ухань, в котором началась эпидемия COVID-19. Позже они назвали версию о том, что к пандемии привела утечка из лаборатории в Ухане “крайне маловероятной”. Эксперты подчеркнули, что пока не обнаружили прямого предшественника коронавируса в дикой природе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru