МИД КНР призвало США пригласить экспертов ВОЗ для расследования происхождения коронавируса

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал власти США пригласить в страну специалистов ВОЗ для изучения возможных следов появления коронавируса нового типа, передает ТАСС.

Ван Вэньбин сообщил, что КНР надеется на открытость и прозрачность Соединенных штатов. Он добавил, что ожидает от США готовности к сотрудничеству.

Эксперты ВОЗ опровергли утечку вируса из лаборатории в Ухани

Ранее эксперты ВОЗ посетили город Ухань, в котором началась эпидемия COVID-19. Позже они назвали версию о том, что к пандемии привела утечка из лаборатории в Ухане “крайне маловероятной”. Эксперты подчеркнули, что пока не обнаружили прямого предшественника коронавируса в дикой природе.



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ФОТО: https://pixabay.com/
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