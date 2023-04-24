МИД КНР: Позиция Китая по Крыму не изменялась

Ранее посол Китая во Франции Лю Шайе заявил, что бывшие советские страны не имеют фактического статуса в рамках международного права, так как нет соглашения, конкретизирующего статус республик, а Крым изначально являлся российским, напоминает RT.

Комментируя слова дипломата, Мао Нин отметила, что позиция Китая по территориальному суверенитету не изменилась.

«Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН», — цитирует ТАСС представителя МИД.

Дипломат указала, что Пекин уважает суверенитет всех бывших советских республик, а КНР была одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с образовавшимися после распада СССР государствами, пишет «Свободная пресса».

Кроме того, Мао Нин отметила, что Китай готов продолжать работать с мировым сообществом и внести вклад в содействие политическому урегулированию конфликта на Украине.

