МИД КНР: Позиция Китая по Крыму не изменялась
Позиция Китая по Крыму остается неизменной, Пекин уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран, в том числе всех входивших в состав СССР республик. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее посол Китая во Франции Лю Шайе заявил, что бывшие советские страны не имеют фактического статуса в рамках международного права, так как нет соглашения, конкретизирующего статус республик, а Крым изначально являлся российским, напоминает RT.
Комментируя слова дипломата, Мао Нин отметила, что позиция Китая по территориальному суверенитету не изменилась.
«Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН», — цитирует ТАСС представителя МИД.
Дипломат указала, что Пекин уважает суверенитет всех бывших советских республик, а КНР была одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с образовавшимися после распада СССР государствами, пишет «Свободная пресса».
Кроме того, Мао Нин отметила, что Китай готов продолжать работать с мировым сообществом и внести вклад в содействие политическому урегулированию конфликта на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru