Посла Китая в Париже попросили объявить персоной нон грата из-за слов о Крыме

Около 80 парламентариев Евросоюза призвали в своем письме министра иностранных дел Франции Катрин Колонна объявить посла КНР в Париже Лю Шайе персоной нон грата, сообщает Monde.

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В документе говорится, что китайский дипломат публично подтвердил, что «бывшие советские республики не имеют никакого действующего статуса в международном праве». Авторы обращения считают, что высказывание дипломата нарушает международное право и должно рассматриваться как угроза безопасности европейских стран.

Ранее посол Китая во Франции заявил, что Крым изначально российский, а статус бывших республик СССР как суверенных государств не определен, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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