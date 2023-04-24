Посла Китая в Париже попросили объявить персоной нон грата из-за слов о Крыме

В документе говорится, что китайский дипломат публично подтвердил, что «бывшие советские республики не имеют никакого действующего статуса в международном праве». Авторы обращения считают, что высказывание дипломата нарушает международное право и должно рассматриваться как угроза безопасности европейских стран.

Ранее посол Китая во Франции заявил, что Крым изначально российский, а статус бывших республик СССР как суверенных государств не определен, сообщает «Радиоточка НСН».

