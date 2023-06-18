МИД Китая заявил о самом низком уровне отношений с США
Отношения Китая и США находятся на самом низком уровне с момента установления двусторонних дипломатических связей. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Глава внешнеполитического ведомства Китая отметил, что текущий уровень отношений не соответствует интересам народов двух стран. Политические трения между США и Китаем также не несут выгоды другим государствам, считает дипломат.
«Надеемся, что американская сторона будет сохранять объективную и рациональную позицию по отношению к КНР», - добавил министр.
Глава Госдепа ранее сообщил, что страны Запада выработали единую позицию в отношении Китая. Блинкен заверил, что США не стремятся к холодной войне с КНР, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru