МИД Китая заявил о самом низком уровне отношений с США

Глава внешнеполитического ведомства Китая отметил, что текущий уровень отношений не соответствует интересам народов двух стран. Политические трения между США и Китаем также не несут выгоды другим государствам, считает дипломат.

«Надеемся, что американская сторона будет сохранять объективную и рациональную позицию по отношению к КНР», - добавил министр.

Глава Госдепа ранее сообщил, что страны Запада выработали единую позицию в отношении Китая. Блинкен заверил, что США не стремятся к холодной войне с КНР, передает «Радиоточка НСН».

