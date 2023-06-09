Китай приступил к патрулированию вод возле спорных Парасельских островов

В настоящее время правовой статус Парасельских островов не определен. На них помимо КНР претендуют также Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

Как отмечает телеканал, китайские корабли впервые приступили к постоянному патрулированию вод возле спорных островов.

Ранее руководитель экспертного совета «Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития» Бронислав Виногродский в эфире НСН заявил, что США на всякий случай спровоцировали КНР у Парасельских островов.



