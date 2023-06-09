Китай приступил к патрулированию вод возле спорных Парасельских островов

Береговая охрана Китайской народной республики начала патрулировать акваторию Тайваня, а также район Парасельских островов, сообщает Центральное телевидение Китая.

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В настоящее время правовой статус Парасельских островов не определен. На них помимо КНР претендуют также Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

Как отмечает телеканал, китайские корабли впервые приступили к постоянному патрулированию вод возле спорных островов.

Ранее руководитель экспертного совета «Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития» Бронислав Виногродский в эфире НСН заявил, что США на всякий случай спровоцировали КНР у Парасельских островов.


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ФОТО: РИА Новости / Анна Раткогло
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