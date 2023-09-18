МИД Китая: Россия и КНР несут ответственность за стабильность в мире
Китай и Россия несут особую ответственность за поддержание стратегической стабильности в мире. Такое заявление сделал глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Ван И отметил, что «турбулентность» международной и региональной ситуации требует поддерживать контакты, а также регулярно «сверять часы». В свою очередь Лавров согласился с тем, что КНР и Россия работают в непростых условиях, когда мир переживает «тектонические сдвиги».
Ранее, 15 сентября, американский президент Джо Байден в ходе выступления на тему ситуации в экономике страны заявил, что сообщил российскому коллеге Владимиру Путину на саммите в Женеве в июне 2021 года, что Пекин якобы «не уважает РФ». На этом фоне руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в беседе с НСН заявлял, что президент США преследует цель вбить клин между Китаем и Россией, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru