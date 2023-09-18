МИД КНР назвал заявления Бербок о «диктаторе» Си Цзиньпине провокацией
Заявления главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что председатель КНР Си Цзиньпин является «диктатором» – это абсурд и политическая провокация. Такое заявление сделала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Она отметила, что китайская сторона выражает сильное недовольство по поводу подобных высказываний немецкой стороны. По словам Мао Нин, высказывания Бербок серьезно вредят политическому престижу КНР.
Ранее, 15 сентября, Бербок в интервью американскому телеканалу Fox News назвала председателя Си Цзиньпина диктатором. Также она отметила, что Украина должна «выйти победителем» из противостояния с РФ. Бербок подчеркнула, что «победа над Россией» стала бы сигналом для «таких диктаторов этого мира, как Си», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru