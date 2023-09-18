МИД КНР назвал заявления Бербок о «диктаторе» Си Цзиньпине провокацией

Заявления главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что председатель КНР Си Цзиньпин является «диктатором» – это абсурд и политическая провокация. Такое заявление сделала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

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Она отметила, что китайская сторона выражает сильное недовольство по поводу подобных высказываний немецкой стороны. По словам Мао Нин, высказывания Бербок серьезно вредят политическому престижу КНР.

Ранее, 15 сентября, Бербок в интервью американскому телеканалу Fox News назвала председателя Си Цзиньпина диктатором. Также она отметила, что Украина должна «выйти победителем» из противостояния с РФ. Бербок подчеркнула, что «победа над Россией» стала бы сигналом для «таких диктаторов этого мира, как Си», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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