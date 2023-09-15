Байден рассказал, что КНР «не очень уважает» Россию
15 сентября 202303:02
Американский лидер Джо Байден в ходе выступления на тему ситуации в экономике страны заявил, что сообщил российскому коллеге Владимиру Путину на саммите в Женеве в июне 2021 года, что Пекин якобы не уважает Россию, сообщает РИА Новости.
По словам главы Белого дома, с президентом РФ они говорили о стратегической стабильности. При этом он не ждал, что Москва привлечёт к переговорам Пекин.
Путин заявил о беспрецедентном уровне сотрудничества России и Китая, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Байден рассказал, что КНР «не очень уважает» Россию
- Генпрокуратуру РФ попросили признать Панина иноагентом
- Экс-разведчик Риттер: Украина потеряет Харьков, Николаев и Днепропетровск, если продолжат бои
- Шон Пенн заявил о желании переплавить «Оскары» на пули для Украины
- Пелоси назвала себя «хладнокровной рептилией»
- Политолог: США могут принять решение о необходимости переговоров с Россией по Украине
- Оштрафованы взломщики Telegram-канала Блиновской
- Опубликованы кадры после взрыва в жилом доме в Махачкале
- СМИ: наемники на Украине начали убивать друг друга
- Из горящего дома в Махачкале эвакуировали 70 человек
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru