Байден рассказал, что КНР «не очень уважает» Россию

Американский лидер Джо Байден в ходе выступления на тему ситуации в экономике страны заявил, что сообщил российскому коллеге Владимиру Путину на саммите в Женеве в июне 2021 года, что Пекин якобы не уважает Россию, сообщает РИА Новости.

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По словам главы Белого дома, с президентом РФ они говорили о стратегической стабильности. При этом он не ждал, что Москва привлечёт к переговорам Пекин.

Путин заявил о беспрецедентном уровне сотрудничества России и Китая, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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