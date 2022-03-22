Китай: санкции США нарушили международные нормы

По его словам, проблем с правами человека в КНР, о которых заявляет Вашингтон, не существует.

«Какие бы ограничения ни вводили США в отношении китайских чиновников под тем или иным предлогом, они серьезно нарушают основные нормы, регулирующие международные отношения, и вмешиваются во внутренние дела Китая», — заявил дипломат.

Отмечается, что Пекин решительно выступает против ограничительных мер.

Напомним, власти США вводят санкции против китайских чиновников, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушениям прав меньшинств. Речь идет о этнических и религиозных меньшинствах, журналистах, правозащитниках.

