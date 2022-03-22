США вводят санкции против китайских чиновников

Власти США вводят санкции против китайских чиновников, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушениям прав меньшинств. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, передает ТАСС.

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Санкции предполагают визовые ограничения.

Блинкен указал на ущемление прав этнических и религиозных меньшинств, журналистов, правозащитников. Он также отметил, что США продолжат привлекать к ответственности за «зверства и злоупотребления».

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Фото: cpc.people.com.cn
ТЕГИ:СШАКитай
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