США вводят санкции против китайских чиновников
22 марта 202200:37
Власти США вводят санкции против китайских чиновников, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушениям прав меньшинств. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, передает ТАСС.
Санкции предполагают визовые ограничения.
Блинкен указал на ущемление прав этнических и религиозных меньшинств, журналистов, правозащитников. Он также отметил, что США продолжат привлекать к ответственности за «зверства и злоупотребления».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru