МИД Китая: Пекин обеспокоен эскалацией конфликта после ликвидации Насраллы

В Китае обеспокоены эскалацией конфликта на Ближнем Востоке после ликвидации Израилем генерального секретаря шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом говорится на официальном сайте МИД Китая.

В публикации отмечается, что Пекин выступает против нарушений суверенитета и безопасности Ливана, а также осуждает все негативные действия в отношении гражданского населения этой страны. В ведомстве выступили против шагов, усугубляющих конфликт и усиливающих напряженность в регионе.

В МИД Китая призвали стороны конфликта попытаться предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности.