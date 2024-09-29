МИД Китая: Пекин обеспокоен эскалацией конфликта после ликвидации Насраллы
В Китае обеспокоены эскалацией конфликта на Ближнем Востоке после ликвидации Израилем генерального секретаря шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом говорится на официальном сайте МИД Китая.
В публикации отмечается, что Пекин выступает против нарушений суверенитета и безопасности Ливана, а также осуждает все негативные действия в отношении гражданского населения этой страны. В ведомстве выступили против шагов, усугубляющих конфликт и усиливающих напряженность в регионе.
В МИД Китая призвали стороны конфликта попытаться предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности.
28 сентября ЦАХАЛ объявила о ликвидации Хасана Насраллы во время авиаудара по одному из районов Бейрута, произошедшего 27 сентября. Позже информацию о смерти лидера «Хезболлы» подтвердили и в самой организации.
Ранее французское издание «Le Parisien» сообщило, что в ликвидации Насраллы Израилю помог иранский агент, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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