МИД: Киев атаковал Кремль дронами без согласования с Западом
Украинские власти атаковали Кремль беспилотниками, не согласовав нападение с Западом, однако западные страны не осудили публично диверсию. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин в интервью ТАСС.
Как отметил замминистра, атака фактически была попыткой покушения на президента РФ Владимира Путина. Кроме того, Галузин напомнил, что Кремль — объект всемирного наследия ЮНЕСКО.
«Своими действиями киевский режим еще раз продемонстрировал, что никакие международно-правовые, общечеловеческие и моральные нормы для него ничего не значат. Как мы понимаем, данные шаги украинских властей не были согласованы с их западными хозяевами, которые испугались возможной эскалации конфликта», — подчеркнул дипломат.
Галузин отметил, что некоторые страны «в доверительных контактах» дали понять Москве, что были потрясены «безответственными и опасными» действиями Киева.
Беспилотники попытались атаковать Кремль в ночь на 3 мая. Дроны ликвидировали, однако при атаке был поврежден купол Сенатского дворца, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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