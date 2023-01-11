МИД Казахстана заявил о непричастности к установке «юрты несокрушимости» на Украине
Посольство Казахстана не имеет отношения к установке «юрты несокрушимости» под Киевом. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
Ранее в Сети появились сообщения об установке «юрты несокрушимости» в Буче (Киевская область). Отмечалось, что к акции якобы причастен казахстанский МИД.
Как отметил Смадияров, «юрта» — это частная инициатива казахстанских меценатов, «которые решили помочь украинскому народу».
«Комментировать либо запрещать мы это не можем. Посольство в этом процессе не участвовало», - цитирует ТАСС представителя МИД.
Смадияров подчеркнул, что в Казахстане живут около 300 тысяч украинцев, казахская диаспора есть и на Украине, их представители общаются и «один народ помогает другому народу, это естественно».
Как сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, Казахстан заверил РФ, что не имеет отношения к акции с установкой «юрты несокрушимости» в Буче, и у Москвы нет оснований «не доверять близким партнерам», напоминает RT.
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