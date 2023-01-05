Сеть McDonald’s уйдёт из Казахстана

В сообщении говорится, что это связано с ограничениями в поставках.

Также отмечается, что рестораны будут открыты под новым брендом, о возобновлении деятельности и сроках их открытия объявят в ближайшее время.

«После открытия сети ресторанов, посетителям будут предложены продукты высокого качества, разнообразное меню и гостеприимный сервис. Рестораны быстрого обслуживания продолжат работу в соответствии с действующими высокими стандартами, ценностями и принципами ведения бизнеса», - заключили в компании.

Ранее источники агентства Bloomberg заявили, что McDonald's запретил франчайзи в Казахстане закупать котлеты у поставщиков из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

