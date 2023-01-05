Сеть McDonald’s уйдёт из Казахстана

Рестораны быстрого обслуживания, которые работали под управлением ТОО «Food Solutions KZ», прекращают работу под брендом McDonald’s, сообщает пресс-служба американской сети в Казахстане.

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В сообщении говорится, что это связано с ограничениями в поставках.

Также отмечается, что рестораны будут открыты под новым брендом, о возобновлении деятельности и сроках их открытия объявят в ближайшее время.

«После открытия сети ресторанов, посетителям будут предложены продукты высокого качества, разнообразное меню и гостеприимный сервис. Рестораны быстрого обслуживания продолжат работу в соответствии с действующими высокими стандартами, ценностями и принципами ведения бизнеса», - заключили в компании.

Ранее источники агентства Bloomberg заявили, что McDonald's запретил франчайзи в Казахстане закупать котлеты у поставщиков из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КазахстанФастфудРесторанMcDonald’s
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