МИД Израиля отзовет своих дипломатов из Турции после слов Эрдогана о Газе
Дипломатическим представителям Израиля велели покинуть Турцию. Об этом заявила глава израильского МИД Эли Коэн.
Это произошло после выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на митинге в поддержку Палестины, который прошел 28 октября в Стамбуле. В частности, такое решение было принято после слов Эрдогана о гибели детей в секторе Газа.
Эрдоган прибыл на вертолете на митинг по Палестине в Стамбуле. В знак солидарности с Газой, Эрдоган вышел на сцену в шарфе в цветах палестинского флага.
Ранее сообщалось, что Анкара направила приглашения на митинг лидерам Египта, Ливии, Саудовской Аравии, и Иордании, отмечает «Радиоточка НСН».
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