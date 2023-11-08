Песков заявил, что Россия ответит на конфискацию активов за рубежом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфискация российских активов на Западе незаконно и «противоречит всем возможным правилам», сообщает РИА Новости.
По его словам, отъём российских авуаров «повлечёт серьёзные судебные и юридические издержки» для принимающих и использующих подобные решения.
«Это будет, разумеется, оспариваться... бессрочно... Разумеется, мы будем прорабатывать и ответные меры... они будут такими, какими они наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам», - заключил представитель Кремля.
Ранее Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, предусматривающий передачу Украине российских активов, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru