Песков заявил, что Россия ответит на конфискацию активов за рубежом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфискация российских активов на Западе незаконно и «противоречит всем возможным правилам», сообщает РИА Новости.

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По его словам, отъём российских авуаров «повлечёт серьёзные судебные и юридические издержки» для принимающих и использующих подобные решения.

«Это будет, разумеется, оспариваться... бессрочно... Разумеется, мы будем прорабатывать и ответные меры... они будут такими, какими они наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам», - заключил представитель Кремля.

Ранее Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, предусматривающий передачу Украине российских активов, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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