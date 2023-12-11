«Дочки» Siemens и Volkswagen запросили компенсации за инвестиции в РФ

Представитель Siemens Mobility заявил, что компания контактирует с правительством ФРГ и аудиторской корпорацией PwC, которой поручила реализацию инвестиционных гарантий. В Volkswagen Bank деталей не предоставили.

В ноябре статс-секретарь Минэкономики Германии Михаэль Кельнер заявил, что правительство получило запросы от восьми компаний, пожелавшими получить компенсации. В общей сложности речь идет о 2,8 миллиарда евро.

Глава датской пивоваренной компании Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен обвинил власти РФ в «краже» бизнеса, передает «Радиоточка НСН».

