«Дочки» Siemens и Volkswagen запросили компенсации за инвестиции в РФ
Дочерние предприятия концернов Siemens и Volkswagen - Siemens Mobility и Volkswagen Bank - попросили у правительства Германии компенсировать им финансовые потери в России, сообщило агентство DPA.
Представитель Siemens Mobility заявил, что компания контактирует с правительством ФРГ и аудиторской корпорацией PwC, которой поручила реализацию инвестиционных гарантий. В Volkswagen Bank деталей не предоставили.
В ноябре статс-секретарь Минэкономики Германии Михаэль Кельнер заявил, что правительство получило запросы от восьми компаний, пожелавшими получить компенсации. В общей сложности речь идет о 2,8 миллиарда евро.
Глава датской пивоваренной компании Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен обвинил власти РФ в «краже» бизнеса, передает «Радиоточка НСН».
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