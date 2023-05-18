Италия намерена принять участие в обучении украинских военнослужащих
На территории Италии пройдут подготовку военнослужащие Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава итальянского Минобороны Гуидо Крозетто, сообщает агентство Ansa.
По его словам, таким образом, Рим выполнит условия европейской программы по обучению украинских военных.
Кроме того, ряд итальянских военных специалистов будет откомандирован в Польшу и ФРГ, где на специализированных курсах пройдет обучение значительное число военнослужащих ВСУ. Об этом министр обороны Италии Корзетто рассказал на совместном заседании парламентских комиссий по иностранным делам и обороне.
Ранее глава МИД Италии заявил о поддержке мирного плана Зеленского, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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