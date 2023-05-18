Италия намерена принять участие в обучении украинских военнослужащих

На территории Италии пройдут подготовку военнослужащие Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава итальянского Минобороны Гуидо Крозетто, сообщает агентство Ansa.

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По его словам, таким образом, Рим выполнит условия европейской программы по обучению украинских военных.

Кроме того, ряд итальянских военных специалистов будет откомандирован в Польшу и ФРГ, где на специализированных курсах пройдет обучение значительное число военнослужащих ВСУ. Об этом министр обороны Италии Корзетто рассказал на совместном заседании парламентских комиссий по иностранным делам и обороне.

Ранее глава МИД Италии заявил о поддержке мирного плана Зеленского, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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