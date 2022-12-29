Лавров заявил об отсутствии доказательств поставок России беспилотников из Ирана

Глава МИД указал, что представители западных стран «затеяли шумиху» в Совете безопасности ООН из-за якобы имевших место поставок иранских беспилотников в РФ.

«Как водится, все в стиле "highly likely" (англ. "весьма вероятно". - НСН). Фактов привести не могут, да и не пытаются», — отметил министр.

Ранее на Западе обвинили Тегеран в том, что Россия якобы получает иранские беспилотники, которые использует в ходе боевых действий на Украине. Иран и РФ неоднократно опровергали эти обвинения, отмечает телеканал «360». В середине декабря Совбез ООН выпустил отчет, в котором отмечается, что поставки БПЛА из Ирана в Россию не подтвердились, пишет Ura.ru.

