МИД Ирана поддержал мирные инициативы Саудовской Аравии по Украине

Министерство иностранных дел Ирана поддерживают предложения по политическому урегулированию конфликта на Украине, в том числе мирную инициативу Саудовской Аравии. Об этом сообщил представитель ведомства Насер Канани Чафи, передает агентство Fars.

СМИ: Саудовская Аравия планирует провести мирные переговоры по Украине

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия планирует провести мирные переговоры по Украине с участием западных стран. По данным источников, встреча состоится 5-6 августа в Джидде, пишет RT. В ней примут участие представители 30 стран, России нет в этом списке.

«Мы приветствуем любые действия и инициативы, которые позволят достичь политического урегулирования украинского кризиса», — отметил представитель МИД, комментируя данные о грядущих переговорах.

На минувшей неделе президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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