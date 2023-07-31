МИД Ирана поддержал мирные инициативы Саудовской Аравии по Украине

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия планирует провести мирные переговоры по Украине с участием западных стран. По данным источников, встреча состоится 5-6 августа в Джидде, пишет RT. В ней примут участие представители 30 стран, России нет в этом списке.

«Мы приветствуем любые действия и инициативы, которые позволят достичь политического урегулирования украинского кризиса», — отметил представитель МИД, комментируя данные о грядущих переговорах.

На минувшей неделе президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

