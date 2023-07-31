МИД Ирана поддержал мирные инициативы Саудовской Аравии по Украине
Министерство иностранных дел Ирана поддерживают предложения по политическому урегулированию конфликта на Украине, в том числе мирную инициативу Саудовской Аравии. Об этом сообщил представитель ведомства Насер Канани Чафи, передает агентство Fars.
Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия планирует провести мирные переговоры по Украине с участием западных стран. По данным источников, встреча состоится 5-6 августа в Джидде, пишет RT. В ней примут участие представители 30 стран, России нет в этом списке.
«Мы приветствуем любые действия и инициативы, которые позволят достичь политического урегулирования украинского кризиса», — отметил представитель МИД, комментируя данные о грядущих переговорах.
На минувшей неделе президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru