СМИ: Саудовская Аравия планирует провести мирные переговоры по Украине
30 июля 202301:24
Саудовская Аравия в августе намерена провести мирные переговоры по Украине, сообщает The Wall Street Journal.
Они запланированы в Джидде с 5 по 6 августа. На переговоры пригласили представителей около 30 стран, в их числе — Украина, западные государства, Бразилия и Индия. России в этом перечне нет.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России к мирным переговорам с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru