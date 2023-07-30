СМИ: Саудовская Аравия планирует провести мирные переговоры по Украине

Саудовская Аравия в августе намерена провести мирные переговоры по Украине, сообщает The Wall Street Journal.

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Они запланированы в Джидде с 5 по 6 августа. На переговоры пригласили представителей около 30 стран, в их числе — Украина, западные государства, Бразилия и Индия. России в этом перечне нет.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России к мирным переговорам с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: twitter.com/Jeddah
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаПереговорыСаудовская Аравия

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