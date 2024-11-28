Силы оппозиции Сирии захватили 32 деревни и 10 районов при наступлении на Алеппо
Коалиция боевых формирований сил Сирии, оппозиционных властям, во главе с организацией «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в РФ) организовала крупное наступление по направлению к Алеппо на северо-западе страны. Как сообщает издание Sabah, по состоянию на 28 ноября, они сумели захватить более 30 сельских населённых пунктов и 10 районов этой провинции.
Оппозиционные формирования сейчас дислоцируются в нескольких километрах от городов Нуббул и Аз-Захра, где находятся крупные силы ливанского движения «Хезболла», поддерживающего официальный Дамаск. Кроме того, атакован аэропорт восточнее Алеппо, где размещены проиранские боевые подразделения.
Это первая атака антиправительственных сил такого масштаба с марта 2020 года. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным Sabah, правительственная армия Сирии, в свою очередь, атаковала города Идлиб, Ариха и Сармада, которые удерживают оппозиционные силы, удары также наносятся по югу провинции Идлиб.
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