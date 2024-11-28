Силы оппозиции Сирии захватили 32 деревни и 10 районов при наступлении на Алеппо

Оппозиционные формирования сейчас дислоцируются в нескольких километрах от городов Нуббул и Аз-Захра, где находятся крупные силы ливанского движения «Хезболла», поддерживающего официальный Дамаск. Кроме того, атакован аэропорт восточнее Алеппо, где размещены проиранские боевые подразделения.

Это первая атака антиправительственных сил такого масштаба с марта 2020 года. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным Sabah, правительственная армия Сирии, в свою очередь, атаковала города Идлиб, Ариха и Сармада, которые удерживают оппозиционные силы, удары также наносятся по югу провинции Идлиб.

