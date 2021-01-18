МИД Германии призвал освободить Навального

Берлин отреагировал на сообщения о задержании российского оппозиционного политика Алексея Навального. В МИД ФРГ призвали власти РФ незамедлительно отпустить вернувшегося на родину оппозиционера.

Накануне Навального, который вернулся в Москву после лечения в Германии, задержали на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево». Его адвоката и жену к нему не пустили.

Мягкая посадка. Навального задержали в Шереметьево, ЕС угрожает санкциями

Ранее на новость отреагировали министерства иностранных дел Франции, Чехии и прибалтийских стран. Все они высказали обеспокоенность относительно задержания Навального и призвали немедленно освободить его.

В России на Навального заведены два уголовных дела. В пятницу ФСИН заявила о том, что в связи с этим политик был объявлен в розыск, а также о том, что он может быть задержан до решения суда о замене условного срока на реальный.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияАлексей Навальный
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры