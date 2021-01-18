МИД Германии призвал освободить Навального

Ранее на новость отреагировали министерства иностранных дел Франции, Чехии и прибалтийских стран. Все они высказали обеспокоенность относительно задержания Навального и призвали немедленно освободить его.

В России на Навального заведены два уголовных дела. В пятницу ФСИН заявила о том, что в связи с этим политик был объявлен в розыск, а также о том, что он может быть задержан до решения суда о замене условного срока на реальный.

