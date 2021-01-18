МИД Германии призвал освободить Навального
Берлин отреагировал на сообщения о задержании российского оппозиционного политика Алексея Навального. В МИД ФРГ призвали власти РФ незамедлительно отпустить вернувшегося на родину оппозиционера.
Накануне Навального, который вернулся в Москву после лечения в Германии, задержали на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево». Его адвоката и жену к нему не пустили.
Ранее на новость отреагировали министерства иностранных дел Франции, Чехии и прибалтийских стран. Все они высказали обеспокоенность относительно задержания Навального и призвали немедленно освободить его.
В России на Навального заведены два уголовных дела. В пятницу ФСИН заявила о том, что в связи с этим политик был объявлен в розыск, а также о том, что он может быть задержан до решения суда о замене условного срока на реальный.
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