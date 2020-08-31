МИД ФРГ вызвал посла Белоруссии из-за лишения аккредитации журналистов
31 августа 202013:33
Святослав Павлов
МИД ФРГ вызвал посла Белоруссии Дениса Сидоренко из-за лишения Минском аккредитации иностранных журналистов.
Представитель германского внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер отметил, что белорусский посол вызван на «срочную беседу» в МИД ФРГ.
Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас назвал лишение аккредитации журналистов в Белоруссии неприемлемым и выразил протест.
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31 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru