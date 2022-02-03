МИД ФРГ назвало меры против Deutsche Welle эскалацией двусторонних отношений
МИД ФРГ назвало меры, принятые против немецкой Deutsche Welle, новой напряженностью российско-германских отношений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство Германии.
3 февраля МИД РФ объявил, что в России прекращается вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle. Также закрывается корпункт этого СМИ в РФ, у сотрудников российского бюро аннулируются аккредитации. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом.
В МИД ФРГ заявили, что меры являются безосновательными и призвали не сравнивать ситуацию Deutsche Welle и телеканалом RT DE. Ведомство указало на то, что немецкая телерадиокомпания имела все необходимые разрешения на вещание, в то время как у RT DE лицензии не было.
По мнению ведомства, при реализации этих мер в РФ будет значительно ограничено вещание независимых журналистов.
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