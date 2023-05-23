МИД: Франция готова дать Украине гарантии безопасности

Франция готова согласовать с Украиной гарантии безопасности, с помощью которых она сможет защищать себя и предотвратить возможные агрессии в будущем. Об этом говорится на сайте МИДа страны в комментарии на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью The Wall Street Journal сообщил, что США и союзники рассматривают создание израильской модели безопасности для Украины: приоритетом станут поставки оружия и передовых технологий.

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По данным газеты, такое соглашение безопасности продвинет Украину на пути к членству в НАТО, но не приведет к превращению альянса в участника военного конфликта России и Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц накануне заявил, что после окончания российско-украинского конфликта Украина должна получить гарантии безопасности. Страна, по его словам, продолжит получать оружие западного производства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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