Три белгородских села остались без света после обстрела ВСУ
Три села в Грайворонском округе Белгородской области остались без света после обстрела со стороны Украины, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Украинские войска обстреляли село Глотово Грайворонского округа. Пострадавших нет. Линия электропередачи получила повреждения.
«Под частичное отключение попадают абоненты сел Глотово, Козинка и Безымено», - уточнил Гладков.
Утром 3 января украинские войска дважды обстреляли Белгород, передает «РЕН ТВ».
Украинская армия 30 декабря ударила по жилым районам в центре Белгорода. Погибли 25 человек, более 100 получили ранения различной степени тяжести, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru