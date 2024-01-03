Три белгородских села остались без света после обстрела ВСУ

Три села в Грайворонском округе Белгородской области остались без света после обстрела со стороны Украины, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

В частном секторе Белгорода обнаружили два неразорвавшихся снаряда

Украинские войска обстреляли село Глотово Грайворонского округа. Пострадавших нет. Линия электропередачи получила повреждения.

«Под частичное отключение попадают абоненты сел Глотово, Козинка и Безымено», - уточнил Гладков.

Утром 3 января украинские войска дважды обстреляли Белгород, передает «РЕН ТВ».

Украинская армия 30 декабря ударила по жилым районам в центре Белгорода. Погибли 25 человек, более 100 получили ранения различной степени тяжести, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаВСУБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры