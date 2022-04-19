МИД Франции: ЕС и США усилят санкции против России в ближайшие дни

Страны Евросоюза и Соединенные Штаты намерены усилить санкции против России в ближайшие дни. Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала LCI, передает РИА Новости.

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Бон отметил, что новые санкционные меры коснутся российских энергоресурсов, в частности, нефти.

Он подчеркнул, что вынужденные ограничения призваны «прекратить финансировать войну на Украине».

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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