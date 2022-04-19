Псаки: США могут ввести новые санкции против РФ на текущей неделе

Власти США могут ввести новые санкции против РФ из-за военной операции на территории Украины на текущей неделе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

Новая Зеландия ввела санкции против 18 российских банков

Она добавила, что санкции все еще находятся в процессе рассмотрения.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры