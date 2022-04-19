Псаки: США могут ввести новые санкции против РФ на текущей неделе
19 апреля 202220:48
Власти США могут ввести новые санкции против РФ из-за военной операции на территории Украины на текущей неделе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.
Она добавила, что санкции все еще находятся в процессе рассмотрения.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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19 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru