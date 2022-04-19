Псаки: США могут ввести новые санкции против РФ на текущей неделе

США могут ввести новый антироссийский санкционный пакет Президент Турции намерен провести телефонные разговоры с российским и украинским президентами Президент России и премьер Армении договорились о противодействии международному терроризму Борисов: Выпуск устаревших моделей автомобилей в России будет временным Критической ситуации на рынке труда в российских регионах нет, заявил мэр Москвы