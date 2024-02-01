МИД Финляндии упразднит департамент России

Отмечается, что поправки связаны с геополитическими изменениями. В ведомстве считают, что новая структура региональных департаментов актуальнее отразит текущую ситуацию. В том числе она позволит всем членам НАТО и странам, расположенным по соседству с ЕС, находиться в ведении одного департамента.

Раньше в МИД Финляндии был отдельный департамент России, Восточной Европы и Центральной Азии.

Глава Минобороны Финляндии ранее призвал запретить двойное гражданство для россиян.



