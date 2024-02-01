МИД Финляндии упразднит департамент России
Финляндия упразднит департамент России в структуре региональных департаментов. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте МИД страны.
В результате реорганизации планируется создать три региональных департамента: евроатлантический, департамент Азии и Океании, а также департамент Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Россия перейдет в департамент Азии и Океании.
Отмечается, что поправки связаны с геополитическими изменениями. В ведомстве считают, что новая структура региональных департаментов актуальнее отразит текущую ситуацию. В том числе она позволит всем членам НАТО и странам, расположенным по соседству с ЕС, находиться в ведении одного департамента.
Раньше в МИД Финляндии был отдельный департамент России, Восточной Европы и Центральной Азии.
Глава Минобороны Финляндии ранее призвал запретить двойное гражданство для россиян.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru