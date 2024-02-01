МИД Финляндии упразднит департамент России

Финляндия упразднит департамент России в структуре региональных департаментов. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте МИД страны.

В результате реорганизации планируется создать три региональных департамента: евроатлантический, департамент Азии и Океании, а также департамент Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Россия перейдет в департамент Азии и Океании.

Финляндия обвинила россиянина Тордена в нарушении запрета на въезд в Шенген

Отмечается, что поправки связаны с геополитическими изменениями. В ведомстве считают, что новая структура региональных департаментов актуальнее отразит текущую ситуацию. В том числе она позволит всем членам НАТО и странам, расположенным по соседству с ЕС, находиться в ведении одного департамента.

Раньше в МИД Финляндии был отдельный департамент России, Восточной Европы и Центральной Азии.

Глава Минобороны Финляндии ранее призвал запретить двойное гражданство для россиян.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИДФинляндия

Горячие новости

Все новости

партнеры