Финляндия обвинила россиянина Тордена в нарушении запрета на въезд в Шенген
Россиянину Воиславу Тордену, ранее известному, как Ян Петровский, предъявили обвинения в нарушении запрета на въезд в Шенгенскую зону, сообщает газета Helsingin Sanomat.
По данным издания, об этом заявил финский прокурор Саку Тиелинен. По его словам, речь идёт о двух отдельных эпизодах на финско-российской границе, а именно на КПП «Ваалимаа», откуда Торден въехал в республику на автомобиле.
Также уточняется, что указанные инциденты произошли в августе 2022 года и в июле 2023 года, то есть в период, когда россиянину был запрещен въезд в Шенгенскую зону.
Ранее Верховный суд Финляндии отказал в экстрадиции на Украину россиянина Воислава Тордена, ранее известного как Ян Петровский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru