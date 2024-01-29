Финляндия обвинила россиянина Тордена в нарушении запрета на въезд в Шенген

По данным издания, об этом заявил финский прокурор Саку Тиелинен. По его словам, речь идёт о двух отдельных эпизодах на финско-российской границе, а именно на КПП «Ваалимаа», откуда Торден въехал в республику на автомобиле.

Также уточняется, что указанные инциденты произошли в августе 2022 года и в июле 2023 года, то есть в период, когда россиянину был запрещен въезд в Шенгенскую зону.

Ранее Верховный суд Финляндии отказал в экстрадиции на Украину россиянина Воислава Тордена, ранее известного как Ян Петровский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

