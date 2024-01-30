Глава Минобороны Финляндии призвал запретить двойное гражданство для россиян

Глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен, являющийся членом Национальной коалиционной партии (НКП), заявил, что следует реформировать систему получения финского гражданства.

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В сообщении пресс-службы политорганизации говорится, что министр призвал ввести запрет на получение россиянами паспорта Финляндии.

По его мнению, необходимо реформировать систему двойного гражданства с целью предотвратить «попытки авторитарных стран оказывать влияние и другие вредные конфликты интересов».

«Необходимо перейти к взаимности... Это будет означать, например, что гражданам РФ больше не будут предоставлять новое двойное гражданство» - заключил Хяккянен.

Ранее на Украине предложили лишать гражданства тех, кто получил получивших паспорт России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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