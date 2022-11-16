МИД Финляндии: на совещании НАТО обсудят закрытие неба над Украиной

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что НАТО намерен обсудить вопрос закрытия неба над Украиной после падения двух ракет в Польше. По его словам, в Финляндии рассматривают три версии происшедшего, две из них основаны на том, что ракета была выпущена Россией. Заявления Хаависто прозвучали на брифинге, передает Yle.

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Ранее Reuters сообщило, что по инициативе Польши сегодня послы стран—членов НАТО проведут экстренное заседание. Финляндия, пока только претендент на вступление в альянс, будет участвовать в нем в качестве члена-наблюдателя, сказал Хаависто.

На территории Польши недалеко от польско-украинской границы накануне упали две ракеты. Два человека погибли. Украина и страны Балтии обвинили в произошедшем Россию. По информации Reuters, президент США Джо Байден заявил партнерам по НАТО, что ракеты упали из-за работы ПВО Украины.

После инцидента глава офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал установить бесполетную зону над Украиной. Такой же позиции придерживается и глава Минобороны Украины Алексей Резник.

Вместе с тем Германия и партнеры по НАТО, как и прежде, не рассматривают возможность введения бесполетной зоны на Украине, сообщило РИА Новости со ссылкой на бундестаг.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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