МИД Финляндии: на совещании НАТО обсудят закрытие неба над Украиной
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что НАТО намерен обсудить вопрос закрытия неба над Украиной после падения двух ракет в Польше. По его словам, в Финляндии рассматривают три версии происшедшего, две из них основаны на том, что ракета была выпущена Россией. Заявления Хаависто прозвучали на брифинге, передает Yle.
Ранее Reuters сообщило, что по инициативе Польши сегодня послы стран—членов НАТО проведут экстренное заседание. Финляндия, пока только претендент на вступление в альянс, будет участвовать в нем в качестве члена-наблюдателя, сказал Хаависто.
На территории Польши недалеко от польско-украинской границы накануне упали две ракеты. Два человека погибли. Украина и страны Балтии обвинили в произошедшем Россию. По информации Reuters, президент США Джо Байден заявил партнерам по НАТО, что ракеты упали из-за работы ПВО Украины.
После инцидента глава офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал установить бесполетную зону над Украиной. Такой же позиции придерживается и глава Минобороны Украины Алексей Резник.
Вместе с тем Германия и партнеры по НАТО, как и прежде, не рассматривают возможность введения бесполетной зоны на Украине, сообщило РИА Новости со ссылкой на бундестаг.
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