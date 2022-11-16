Песков: Москва не имеет никакого отношения к инциденту в Польше
Варшава могла сразу же сообщить, что речь идет об обломках ракеты C-300», и всем специалистам стало бы понятно, что это не имеет отношение к Вооруженным силам России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
«Что касается инцидента в Польше, то Россия не имеет к этому никакого отношения. И здесь вещи нужно называть своими именами», — подчеркнул Песков.
Он также отметил сдержанную позицию Вашингтона.
По словам Пескова, президент США Джо Байден и другие представители его администрации проявили гораздо более профессиональную реакцию, что контрастировало с абсолютно истеричной реакцией польской стороны и целого ряда других стран.
Ранее стало известно, что Польша хочет созвать НАТО после падения ракет на ее территории, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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