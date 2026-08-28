Над Россией сбили за ночь 512 украинских дронов

Дежурные силы ПВО ликвидировали над регионами России более 500 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены 512 украинских беспилотных летательных аппаратов», - подчеркнули в ведомстве.

Минобороны уточнило, что БПЛА сбили в период с 20.00 мск 27 августа до 08.30 мск 28 августа, пишет RT.

Дроны нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской областях, а также над Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областями. Кроме того, БПЛА сбили в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над Черным морем.

Ранее в Павловском Посаде Московской области беспилотник попал в здание магазина, из-за взрывной волны была повреждена поликлиника.

