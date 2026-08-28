В Павловском Посаде БПЛА попал в магазин, взрывной волной повредило поликлинику
Беспилотник попал в здание магазина в Павловском Посаде, из-за взрывной волны получила повреждения поликлиника. Об этом сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
«Сегодня утром во время атаки БПЛА... беспилотник попал в магазин «Магнит». Взрывной волной повреждена расположенная рядом поликлиника», - написал губернатор в мессенджере «Макс».
Во взрослом отделении учреждения было выбито 46 окон, отмечает RT. Детское отделение не пострадало. На фоне атаки приостановил работу кабинет физиотерапии, поликлиника продолжает прием пациентов.
Воробьев указал, что власти постараются как можно быстрее привести объект в порядок, чтобы последствия атаки минимально отразились на работе врачей и пациентах.
Ранее в Тамбовской области после атаки украинских БПЛА сгорели два дома.
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