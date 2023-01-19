МИД РФ: Еврейский конгресс себя дискредитировал

Все претензии Европейского Еврейского конгресса к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову не будут приниматься во внимание. Об этом заявили в МИД РФ сообщает «Лента.ру».

Как отмечается, речь идет о требовании еврейской организации к главе российского внешнеполитического ведомства принести извинения за сравнение действий США и НАТО в отношении РФ с созданием антироссийского объединения Гитлером.

Белый дом оскорбился из-за сравнения Лавровым политики США с действиями Гитлера

«Высказывание организации, которая столько лет игнорировала высокий уровень антисемитизма на Украине, неинтересно. ЕЕК сумел не заметить символику СС, свастики и восхваление нацистских коллаборационистов киевским режимом», - подчеркнули в МИД РФ.

Дипломаты также констатировали, что Еврейский конгресс себя дискредитировал.

Ранее Еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за сравнение США с Гитлером, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОСШАСергей ЛавровМИД РФ
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