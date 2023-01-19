МИД РФ: Еврейский конгресс себя дискредитировал

Все претензии Европейского Еврейского конгресса к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову не будут приниматься во внимание. Об этом заявили в МИД РФ сообщает «Лента.ру».

Как отмечается, речь идет о требовании еврейской организации к главе российского внешнеполитического ведомства принести извинения за сравнение действий США и НАТО в отношении РФ с созданием антироссийского объединения Гитлером.