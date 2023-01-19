Белый дом оскорбился из-за сравнения Лавровым политики США с действиями Гитлера

США считают оскорбительными высказывания министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что действия Вашингтона по созданию антироссийской коалиции сравнимы с деятельностью лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

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Ранее Лавров на пресс-конференции заявил, что США организовали выступающую против России коалицию из стран ЕС и НАТО для «окончательного решения "русского вопроса"» так же, как Гитлер «мобилизовал и захватил» европейские страны, поставив их против СССР.

Кирби назвал высказывания главы российского МИД абсурдными и оскорбительными, пишет «Свободная пресса». Как отметил координатор Белого дома, сравнив ситуацию с действиями Гитлера, Лавров представил ее в «по-настоящему оскорбительном ключе».

При этом представитель американской администрации указал, что США и союзники намерены продолжать снабжать Украину оружием, отмечает Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Адольф ГитлерСергей ЛавровБелый ДомСША
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