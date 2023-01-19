Белый дом оскорбился из-за сравнения Лавровым политики США с действиями Гитлера

Ранее Лавров на пресс-конференции заявил, что США организовали выступающую против России коалицию из стран ЕС и НАТО для «окончательного решения "русского вопроса"» так же, как Гитлер «мобилизовал и захватил» европейские страны, поставив их против СССР.

Кирби назвал высказывания главы российского МИД абсурдными и оскорбительными, пишет «Свободная пресса». Как отметил координатор Белого дома, сравнив ситуацию с действиями Гитлера, Лавров представил ее в «по-настоящему оскорбительном ключе».

При этом представитель американской администрации указал, что США и союзники намерены продолжать снабжать Украину оружием, отмечает Газета.ру.

