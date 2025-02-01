МИД Эстонии: На Украине важные ресурсы могут перейти РФ

Запад может лишиться важных ресурсов на Украине, которые перейдут России. Об этом в статье для журнала «The National Interest» написал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

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Он напомнил, что Украина является одним из основных экспортеров титана и марганца в США. При этом министр подчеркнул, что важные украинские природные ресурсы находятся слишком близко к линии фронта.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Польша подняла истребители якобы из-за активности России на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
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