Беглов: Сенатор в Чехии оскорбила память жертв блокады Ленинграда

Сенатор из Чехии Мирослава Немцова оскорбила память миллиона жертв блокады Ленинграда тем, что призвала повторить подобное событие. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

«Мы не знаем, где были в той войне предки чешского политика», - подчеркнул он.

При этом Беглов напомнил, что именно Красная армия ценой 12 тысяч советских солдат спасла столицу Чехии Прагу от Нацистской Германии.

Губернатор Петербурга также выразил сожаление в связи с отсутствием реакции представителей антифашистских партий Чехии на провокационные высказывания Немцовой. При этом Беглов заметил, что, несмотря на взаимодействие Чехии с Гитлером, в Санкт-Петербурге все равно помнят о сотрудничестве с чехами в борьбе против фашизма.