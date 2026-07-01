Захарова: Власти Эстонии являются соучастниками терактов Киева
Власти Эстонии являются соучастниками терактов Киева. Как пишет РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Комментируя слова советника эстонского президента Мадиса Ролла о помощи Украине с атаками на Санкт-Петербург, она указала, что поддерживать террористов «для политической элиты Эстонии не впервой».
«В 90-е Эстония всячески солидаризировалась с террористом Дудаевым и его головорезами на Северном Кавказе», - отметила дипломат.
Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев указал, что заявлениям политиков стран Балтии о том, что они не предоставляют ВСУ воздушное пространство для ударов беспилотников по России, доверять нельзя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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