Комментируя слова советника эстонского президента Мадиса Ролла о помощи Украине с атаками на Санкт-Петербург, она указала, что поддерживать террористов «для политической элиты Эстонии не впервой».

«В 90-е Эстония всячески солидаризировалась с террористом Дудаевым и его головорезами на Северном Кавказе», - отметила дипломат.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев указал, что заявлениям политиков стран Балтии о том, что они не предоставляют ВСУ воздушное пространство для ударов беспилотников по России, доверять нельзя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

