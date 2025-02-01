СМИ: Польша подняла истребители якобы из-за активности РФ

Отмечается, что в воздушном пространстве страны начала действовать не только польская, но и союзная авиация.

По данным источника, утром 1 февраля в Польше были задействованы «все имеющиеся силы и средства». В командовании подчеркнули, что такие меры были направлены на обеспечение безопасности на граничащих с Украиной польских территориях.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВС РФ нанесли массированный удар по военным и энергетическим объектам Украины.