МИД: Предложения по безопасности включают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии
Предложения России по гарантиям безопасности предусматривают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии для возвращения к конфигурации 1997 года. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.
Как отметили в ведомстве, это требование — «один из опорных элементов» инициатив РФ, который предельно четко сформулирован и не допускает двояких толкований.
«Речь идёт о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния», — говорится в ответе МИД на вопросы СМИ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+38 850 / сут.
Умерли
324 тыс.+684 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+24 478 / сут.
- Главный фармаколог Москвы рекомендовала начать самостоятельное лечение при первых симптомах «омикрона»
- Песков призвал избегать неосторожных шагов по признанию ДНР и ЛНР
- Песков заявил, что Путин и Собянин не обсуждали введение локдауна в Москве
- Песков рассказал о самочувствии Путина
- Зеленский сравнил себя с 40-м президентом США Рейганом
- Все школы в Керчи эвакуировали из-за сообщений о минировании
- СМИ: фанаты «Спартака» решили бойкотировать матчи команды из-за Fan ID
- МИД: Предложения по безопасности включают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии
- Иммунолог: Реальное число больных COVID-19 в России может быть в 10 раз больше
- В ДНР заявили о подготовке Украины к активным боевым действиям в Донбассе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru