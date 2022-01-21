МИД: Предложения по безопасности включают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии

Предложения России по гарантиям безопасности предусматривают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии для возвращения к конфигурации 1997 года. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

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Как отметили в ведомстве, это требование — «один из опорных элементов» инициатив РФ, который предельно четко сформулирован и не допускает двояких толкований.

«Речь идёт о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния», — говорится в ответе МИД на вопросы СМИ.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:НАТОБезопасностьМИД РФ
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