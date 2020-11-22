МИД дал оценку выходу США из Договора по открытому небу
МИД РФ намерен добиваться от участников Договора об открытом небе (ДОН) твердых гарантий о выполнении своих обязательств. Заявление внешнеполитического ведомства России сделано 22 ноября в связи с выходом США из ДОН.
«Теперь, выйдя из ДОН, американская сторона рассчитывает, что ее союзники, с одной стороны, будут препятствовать российским наблюдательным полетам над военными объектами США в Европе, а с другой — делиться с Вашингтоном своими материалами фотосъемки российской территории. Разумеется, для России это неприемлемо. Будем добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в ДОН государствами их обязательств», — заявили в МИД.
Российские дипломаты собираются отслеживать и вести анализ деятельности других участников договора, чтобы оценивать, как их заявления совпадают с действиями.
Ранее директор Фонда изучения США МГУ имени Рузвельта Юрий Рогулев в эфире НСН объяснил, что выход США из договора не приведет к катастрофе, однако отметил печальную тенденцию расторжения межправительственных соглашений, которые призваны укреплять доверие между странами.
«Раз Трамп объявил, что США выходят из соглашения, значит выходят. Это не российско-американское соглашение, а многостороннее. Вот как все это будет потом действовать, имея в виду то, что членами этого договора остаются многие страны НАТО, это вопрос. Но это не единственная система контроля, так что катастрофы не будет. Катастрофа в другом - разваливается многостороннее соглашение, а на смену ему ничего нового не приходит - вот на что все обращают внимание. Договор был принят с целью повысить уровень доверия. Ясно, что в отсутствие договора доверия будет еще меньше», - отметил он.
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