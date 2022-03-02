Болгария высылает двух дипломатов РФ по обвинению в шпионаже

Министерство иностранных дел Болгарии объявило персонами нон грата двух российских дипломатов, обвиненных в шпионской деятельности. Об этом сообщил официальный представитель МИД республики Митко Димитров. Дипсотрудники обязаны покинуть пределы страны в течение двух суток.

Ранее сегодня прокуратура Болгарии обвинила дипломата РФ в сборе разведданных на территории страны. При этом его имя не называлось. Надзорное ведомство сообщило о возбуждении в отношении дипломатического работника, наделённого соответствующим иммунитетом, уголовного дела.

В середине декабря прошлого года апелляционный суд в Болгарии освободил из-под ареста под залог двух граждан России и одного литовца, обвинённых в разведывательной деятельности. Все они до этого работали на военном заводе «Арсенал» в Казанлыке, где производят стрелковое и артиллерийское оружие, а также боеприпасы.

