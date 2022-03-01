Посол РФ назвал враждебным действием высылку 12 дипломатов из США

Он заявил, что это российские власти глубоко разочарованы таким решением, отметив, что США тем самым нарушили обязательства по обеспечению нормальных условий работы зарубежных представительств.



Согласно представительнице Белого дома Джен Псаки, высылка дипломатов связана с тем, что те занимались разведывательной деятельностью на территории США.





