Посол РФ назвал враждебным действием высылку 12 дипломатов из США
Власти РФ расценивают высылку 12 дипломатов из США как враждебное действие. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Он заявил, что это российские власти глубоко разочарованы таким решением, отметив, что США тем самым нарушили обязательства по обеспечению нормальных условий работы зарубежных представительств.
Согласно представительнице Белого дома Джен Псаки, высылка дипломатов связана с тем, что те занимались разведывательной деятельностью на территории США.
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